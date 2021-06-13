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Политика / Выборы

С форума «Единой России» в Пскове начнется выдвижение кандидатов на предстоящие выборы

13 июня 2021 года, 10:35

С форума «Единой России» в Пскове начнется выдвижение кандидатов на предстоящие выборы. Его проведение запланировано на 25 июня, сообщается в очередном выпуске видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм».

Ожидается, что на форум приедет секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Планируется, что с этого мероприятия начаться выдвижение кандидатов на предстоящие выборы в законодательные собрания в регионах России.

Предвыборный съезд «Единой России» планируется на 19 июня. Однако помешать этому может вчерашний указ московских властей о нерабочей следующей недели. Ранее партия провела процедуру предварительного голосования. Победители праймериз станут кандидатами партии на предстоящих выборах в Госдуму и законодательные собрания регионов.

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