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Общество

Стало известно имя стрелка обнаруженного поисковиками в Пыталовском районе самолета ИЛ-2

12 июня 2021 года, 23:09

Стало известно имя стрелка обнаруженного поисковиками в Пыталовском районе самолета ИЛ-2, сообщает газета «Наша жизнь» со ссылкой на руководитель поисковой организации «След Пантеры» Геннадия Королькова.

Стало известно имя стрелка обнаруженного поисковиками в Пыталовском районе самолета ИЛ-2

Фото газеты «Наша жизнь»

По словам Геннадия Королькова, были найдены документы одного из бойцов. Так, обнаружен комсомольский билет на имя Федора Зимина. Согласно архивным документам, это стрелок самолета, который вместе с летчиком Чанкотадзе не вернулся 17 июля 1944 года. Документов летчика пока не обнаружено. Но частично найдены останки бойцов.

Также обнаружены парашют, две лейтенантские звёздочки летчика и звезда майора, звездочка от пилотки и рваный в куски комбинезон.

Экспедиция по подъему самолета ИЛ-2, сбитого в годы Великой отечественной войны, проводится в рамках «Вахты памяти».

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