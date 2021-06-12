Стало известно имя стрелка обнаруженного поисковиками в Пыталовском районе самолета ИЛ-2, сообщает газета «Наша жизнь» со ссылкой на руководитель поисковой организации «След Пантеры» Геннадия Королькова.

По словам Геннадия Королькова, были найдены документы одного из бойцов. Так, обнаружен комсомольский билет на имя Федора Зимина. Согласно архивным документам, это стрелок самолета, который вместе с летчиком Чанкотадзе не вернулся 17 июля 1944 года. Документов летчика пока не обнаружено. Но частично найдены останки бойцов.

Также обнаружены парашют, две лейтенантские звёздочки летчика и звезда майора, звездочка от пилотки и рваный в куски комбинезон.

Экспедиция по подъему самолета ИЛ-2, сбитого в годы Великой отечественной войны, проводится в рамках «Вахты памяти».