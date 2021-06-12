В Великих Луках открылся Чемпионат России по воздухоплавательному спорту

В Великих Луках состоялось открытие 26-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту, передает корреспондет Псковской правды.

Перед началом состоялось гашение открыток, которые сегодня же будут подняты в небо аэростатом Почты России. Участие в церемонии гашения в числе прочих приняли вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова и депутат Госдумы Александр Козловский.

На Чемпионат воздухоплаватели приехали со всей России. Москва, Тула, Рязань, Воронеж, Великий Новгород, Санкт-Петербруга, Набережные Челны, Нижний Новгород - только часть городов откуда прибыли спортсмены.

- Великие Луки и Чемпионат сегодня в повестке дня занимают первое место, - отметила Вера Емельянова. - Его открытие совпало с праздником - Днем России. Мы рады привествовать вас на псковской земле.

- Традиционно в эти дни в Великих Луках собираются пилоты, - сказал Александр Козловский. - Обычно Чемпионат имеет стаутс международного. Жаль, что сегодня в нем участвовать будут только гости из России, но уверен, что скоро мы будем встречать друзей из-за рубежа. Удачи!