Пятый выпуск видеопроекта о ЧП и ДТП вышел в эфир

Пятый выпуск видеопроекта ПАИ «Псковская сводка» вышел в эфир сегодня, 12 июня, в 17:00. Псковичи узнают о наиболее резонансных ДТП и других ЧП, произошедших на территории Псковской области за минувшую неделю.
Пятый выпуск видеопроекта ПАИ «Псковская сводка» вышел в эфир сегодня, 12 июня, в 17:00. Псковичи узнают о наиболее резонансных ДТП и других ЧП, произошедших на территории Псковской области за минувшую неделю.
Выпуски проекта можно будет увидеть еженедельно, в субботу на портале Псковского агентства информации, на Youtube-канале ПАИ, а также в официальной группе агентства в соцсети «Вконтакте» и Telegram-канале «Псковская сводка».