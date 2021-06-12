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Общество

Пятый выпуск видеопроекта о ЧП и ДТП вышел в эфир

12 июня 2021 года, 17:30

Пятый выпуск видеопроекта ПАИ «Псковская сводка» вышел в эфир сегодня, 12 июня, в 17:00. Псковичи узнают о наиболее резонансных ДТП и других ЧП, произошедших на территории Псковской области за минувшую неделю.


Выпуски проекта можно будет увидеть еженедельно, в субботу на портале Псковского агентства информации, на Youtube-канале ПАИ, а также в официальной группе агентства в соцсети «Вконтакте» и Telegram-канале «Псковская сводка».

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