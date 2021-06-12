Пятый выпуск видеопроекта о ЧП и ДТП вышел в эфир

Пятый выпуск видеопроекта ПАИ «Псковская сводка» вышел в эфир сегодня, 12 июня, в 17:00. Псковичи узнают о наиболее резонансных ДТП и других ЧП, произошедших на территории Псковской области за минувшую неделю.



