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Культура

Известный пианист примет участие в концерте под открытым небом на горе Соколиха

12 июня 2021 года, 17:00

Известный пианист Дмитрий Маслеев примет участие в концерте «На страже мира. Александр Невский – 800» 12 июня на горе Соколиха, сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Дмитрий Маслеев окончил Московскую консерваторию в классе профессора Михаила Петухова, затем стажировался в Международной фортепианной академии на озере Комо (Италия). В 2015 году музыкант одержал победу на Международном конкурсе имени Чайковского в Москве, получив I премию и Золотую медаль. Последовавшие за победой гастроли принесли Маслееву признание мировой аудитории. В России он сотрудничает со всеми главными оркестрами страны, его сольные концерты проходят при полном аншлаге.

Игрой Дмитрия Маслеева восхищались на фестивалях в Ла-Рок-д’Антероне, Рейнгау, Бад-Киссингене, на фортепианных фестивалях в Руре и Мекленбурге-Передней Померании. Дебют артиста с оркестром Берлинского радио под управлением Роберта Тревино, на котором прозвучала «Рапсодия на тему Паганини» Рахманинова, прошел при полном аншлаге.

В 2017 году вышел первый сольный альбом Дмитрия Маслеева с музыкой Скарлатти, Прокофьева и Шостаковича на легендарном отечественном лейбле «Мелодия». Альбом сразу же попал в чарты Spotify Top Classical 2017 и получил престижную премию немецких критиков. В декабре 2019 года на фирме «Мелодия» выйдет его новый альбом, включивший Первый фортепианный концерт Шостаковича, Джазовую сюиту Александра Цфасмана и Второй фортепианный концерт Николая Капустина.

На концерте под открытым небом псковские зрители услышат виртуозную игру Дмитрия Маслеева на фортепиано и смогут по достоинству оценить его талант.

Концерт пройдет при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Администрации Псковской области. Вход на мероприятие строго по пригласительным билетам в связи с эпидемиологической обстановкой.

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