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Происшествия

В Пскове задержали повредившего автомобиль хулигана

12 июня 2021 года, 15:55

В Пскове задержали повредившего автомобиль хулигана. Как сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, ранним утром 11 июня экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сигнал о том, что возле торгового центра расположенного на улице Кузбасской Дивизии неизвестный мужчина разбил стекло в припаркованном автомобиле.

Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали пьяного 31-летнего мужчину. Из хулиганских побуждений он разбил лобовое стекло автомобиля «Лада Ларгус».

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.

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