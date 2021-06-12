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Спорт

Второй день чемпионата по воздухоплаванию в Великих Луках начался тренировочным полётом

12 июня 2021 года, 14:20

Второй день 26-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту в Великих Луках начался тренировочным полётом 12 июня. Как сообщает Псковское агентство информации, первый подъем аэростатов состоялся около пяти утра. 


Второй день чемпионата по воздухоплаванию в Великих Луках начался тренировочным полётом

Фото Арсения Тимашова

Соревнования стартовали в городе 11 июня. На них разыграют 13-й Кубок Дружбы; 16-й Кубок города Великие Луки (для пилотов не старше 1986 года рождения); 14-й Кубок княгини Ольги (для всех пилотов-женщин, участвующих в соревнованиях). В общей сложности в спортивном празднике примут участие 30 аэронавтов.

Фоторепортаж смотрите на сайте ПАИ>>>

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