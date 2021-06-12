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Общество

Новый очаг коронавируснной инфекции выявлен в Псковской области

12 июня 2021 года, 11:34

Новый очаг коронавируснной инфекции выявлен в Псковской области, сообщает в своем Instagram-аккаунте губернатор региона Михаил Ведерников.

По его словам, вспышка заболевания зафиксирована в детском саду «Теремок» в городе Дно. «Коронавирусная инфекция обнаружена у пяти детей и одного воспитателя», - сообщил глава региона.

Также в минувшие сутки добавилось 44 новых случаев заражения covid в Псковской области. Всего с начала пандемии выявлено 38323 случая заражения коронавирусом, 32861 пациент выздоровел, 426 — умерли.

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Бабулечка
13:59 12.06.2021

Бедные родственники у этих умерших, о которых нет данных ни по возрасту, ни по полу, ни места проживания. Депутат ГД Шойгу умерла, сразу весь мир узнал. Двойные стандарты и в этой печальной истории.

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