44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Псковской области в минувшие сутки, сообщает в своем Instagram-аккаунте губернатор региона Михаил Ведерников.

В то же время, по его словам, еще 21 человек справился с болезнью. Однако статистика смертности от covid пополнилась — скончалось еще три человека. «Приношу искренние соболезнования родным и близким»,- отметил глава региона.

Всего с начала пандемии выявлено 38323 случая заражения коронавирусом, 32861 пациент выздоровел, 426 — умерли.