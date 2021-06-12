Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Псковской области

12 июня 2021 года, 11:30

44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Псковской области в минувшие сутки, сообщает в своем Instagram-аккаунте губернатор региона Михаил Ведерников.

В то же время, по его словам, еще 21 человек справился с болезнью. Однако статистика смертности от covid пополнилась — скончалось еще три человека. «Приношу искренние соболезнования родным и близким»,- отметил глава региона.

Всего с начала пандемии выявлено 38323 случая заражения коронавирусом, 32861 пациент выздоровел, 426 — умерли.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Великих Луках открылся Чемпионат России по воздухоплавательному спорту
Пятый выпуск видеопроекта о ЧП и ДТП вышел в эфир
Известный пианист примет участие в концерте под открытым небом на горе Соколиха
В Пскове задержали повредившего автомобиль хулигана
Второй день чемпионата по воздухоплаванию в Великих Луках начался тренировочным полётом
Жилой дом загорелся в Плюссе
Новый очаг коронавируснной инфекции выявлен в Псковской области
Михаил Ведерников в День России: Этот день объединяет всех, кто искренне любит нашу страну
75 лет исполнилось онкологической службе Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Проблема на кончике пальца

Общество / Здоровье
9 июня 12:20

Проблема на кончике пальца

Как предотвратить врастание ногтей?
Близок локоть...

Общество / Здоровье
8 июня 16:12

Близок локоть...

Почему темнеет и сохнет кожа на локтях?
Горячий фронт

Общество
4 июня 14:54

Горячий фронт

Куда податься псковским туристам в условиях закрытых границ и бешеных цен?