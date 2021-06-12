Михаил Ведерников в День России: Этот день объединяет всех, кто искренне любит нашу страну

Михаил Ведерников отметил, что этот день объединяет всех, кто искренне любит нашу страну и гордится ей, кто в полной мере осознает свою ответственность за судьбу России.

«В истории нашего Отечества было много непростых страниц, войн, испытаний и не менее ярких побед, достижений, свершений. Каждое новое поколение вносило свой вклад в процветание нашей страны, укрепление ее потенциала, могущества и величия.

Сегодня Россия — это мы. В наших руках настоящее и будущее, которое мы строим своими трудами и усилиями. От каждого из нас, нашей гражданской ответственности, неравнодушия, работоспособности зависит поступательное развитие страны», - подчеркнул глава региона.

Губернатор также поблагодарил всех, кто отдает все силы на благо Псковской области, кто честно трудится в своей профессии, достойно исполняя свой долг. «Уверен, что совместная и плодотворная работа жителей станет залогом дальнейшего процветания региона. От всей души желаю крепкого здоровья, мира, добра, благополучия, новых трудовых свершений и достижений на благо Псковской области и России!», - пожелал Михаил Ведерников.