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Общество

Михаил Ведерников в День России: Этот день объединяет всех, кто искренне любит нашу страну

12 июня 2021 года, 10:14

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днем России, сообщает пресс-служба администрации области.

Михаил Ведерников отметил, что этот день объединяет всех, кто искренне любит нашу страну и гордится ей, кто в полной мере осознает свою ответственность за судьбу России.


Михаил Ведерников в День России: Этот день объединяет всех, кто искренне любит нашу страну

«В истории нашего Отечества было много непростых страниц, войн, испытаний и не менее ярких побед, достижений, свершений. Каждое новое поколение вносило свой вклад в процветание нашей страны, укрепление ее потенциала, могущества и величия.

Сегодня Россия — это мы. В наших руках настоящее и будущее, которое мы строим своими трудами и усилиями. От каждого из нас, нашей гражданской ответственности, неравнодушия, работоспособности зависит поступательное развитие страны», - подчеркнул глава региона.

Губернатор также поблагодарил всех, кто отдает все силы на благо Псковской области, кто честно трудится в своей профессии, достойно исполняя свой долг. «Уверен, что совместная и плодотворная работа жителей станет залогом дальнейшего процветания региона. От всей души желаю крепкого здоровья, мира, добра, благополучия, новых трудовых свершений и достижений на благо Псковской области и России!», - пожелал Михаил Ведерников.

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