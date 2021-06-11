75 лет исполнилось онкологической службе Псковской области

Поздравление с юбилеем коллективу направил губернатор Михаил Ведерников. Он отметил, что Псковский областной онкологический диспансер за последние годы претерпел существенные перемены: построено новое здание, отделения и кабинеты оснащены самым современным оборудованием. «Нами принимаются все меры для того, чтобы медицинская помощь оказывалась на самом высоком уровне, а пребывание пациентов было максимально комфортным. Благодаря нашим совместным усилиям выполняются задачи национального проекта «Здравоохранение», с каждым годом совершенствуются методы диагностики и лечения пациентов с онкологической патологией, увеличивается количество и сложность проводимых операций, возросло число телемедицинских консультаций», — подчеркнул глава региона.

Депутат Псковского областного Собрания Игорь Дитрих поздравил медиков по поручению спикера регионального парламента Александра Котова. Он отметил, что онкодиспансер и Псковская областная клиническая больница всегда помогают друг другу. «Советуемся, спорим иногда, но это тоже хорошо, потому что в спорах рождается истина», — сказал парламентарий и замглавного врача областной больницы.

Главный врач онкологического диспансера Александр Юров призвал не делить по городам областное отделение в Пскове и филиал в Великих Луках. «Мы сплоченный и семейный коллектив», — заявил он.