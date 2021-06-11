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Общество / Здоровье

75 лет исполнилось онкологической службе Псковской области

11 июня 2021 года, 22:56

Онкологической службе Псковской области исполнилось 75 лет, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. Торжества прошли 11 июня в Псковском областном онкологическом диспансере.

75 лет исполнилось онкологической службе Псковской области

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания

Поздравление с юбилеем коллективу направил губернатор Михаил Ведерников. Он отметил, что Псковский областной онкологический диспансер за последние годы претерпел существенные перемены: построено новое здание, отделения и кабинеты оснащены самым современным оборудованием. «Нами принимаются все меры для того, чтобы медицинская помощь оказывалась на самом высоком уровне, а пребывание пациентов было максимально комфортным. Благодаря нашим совместным усилиям выполняются задачи национального проекта «Здравоохранение», с каждым годом совершенствуются методы диагностики и лечения пациентов с онкологической патологией, увеличивается количество и сложность проводимых операций, возросло число телемедицинских консультаций», — подчеркнул глава региона.

Депутат Псковского областного Собрания Игорь Дитрих поздравил медиков по поручению спикера регионального парламента Александра Котова. Он отметил, что онкодиспансер и Псковская областная клиническая больница всегда помогают друг другу. «Советуемся, спорим иногда, но это тоже хорошо, потому что в спорах рождается истина», — сказал парламентарий и замглавного врача областной больницы.

Главный врач онкологического диспансера Александр Юров призвал не делить по городам областное отделение в Пскове и филиал в Великих Луках. «Мы сплоченный и семейный коллектив», — заявил он.

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