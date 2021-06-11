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Спорт / Арена

Новый стадион открылся к второго корпуса Псковского педагогического комплекса

11 июня 2021 года, 21:33

В Пскове 11 июня состоялось открытие нового стадиона у школы №25 - второго корпуса Псковского педагогического комплекса. В церемонии принял участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Новый стадион открылся к второго корпуса Псковского педагогического комплекса

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Глава региона отметил, что этот стадион стал одним 11-и, которые в этом году будут построены по программе «Газпром — детям». «Для нас это особенно важно, так как большинство стадионов еще с советских времен не обновлялось. А здесь можно играть в футбол, волейбол, баскетбол, просто заниматься спортом, физкультурой», — сказал губернатор и поблагодарил компанию «Газпром». Он выразил надежду, что программа станет ежегодной и заверил, что регион выполнит все обязательства, которые взял со своей стороны.

Михаил Ведерников вручил благодарственное письмо представителю компании «Газпром».

Новый стадион открылся к второго корпуса Псковского педагогического комплекса

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Заместитель генерального директора по реализации социальных программ Фонда поддержки социальных инициатив «Газпрома» Алексей Кравченко отметил, что из 11 стадионов вместе с администрацией области шесть уже удалось завершить. «Уверен, что стадион станет местом притяжения, даст импульс полноценно заниматься физической культурой, спортом. Пусть новый стадион станет платформой для новых высот и новых надежд», — подчеркнул он.

Алексей Кравченко также передал школе мультимедийный проектор и спортинвентарь.

Новый стадион открылся к второго корпуса Псковского педагогического комплекса

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Директор Псковского педагогического комплекса Любовь Николаева поблагодарила руководство региона за развитие детского спорта, внимание к сфере образования, а представителей компании «Газпром» — за возведенный стадион. Она заверила, что новый спортивный объект будет востребован и обратила внимание, что ученики ППК ежегодно показывают высокие результаты на городских, областных и региональных соревнованиях. Смогут пользоваться стадионом и местные жители.

«Я благодарю вас за возможность приобщения к здоровому образу жизни, так как именно в здоровом поколении — сила и мощь государства. А мы со своей стороны обещаем беречь стадион и стремиться к новым спортивным достижениям», — сказала Любовь Николаева.

После церемонии открытия прошёл первый футбольный матч. На поле встретились участники Всероссийского проекта «Мини-футбол в школу», призеры Северо-Западного федерального округа. Мяч в игру ввел Михаил Ведерников.

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