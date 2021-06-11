13 проектов из Псковской области стали победителями второго конкурса президентских грантов

13 проектов общественных организаций Псковской области стали победителями второго конкурса президентских грантов. Те, кто получит финансирование, были названы 11 июня, сообщается на сайте Фонда президентских грантов.

В направлении «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» оказалось шесть победителя из Псковской области. Это проект «Street Workout – сообщество твоего развития» региональной общественной организации воркаута (сумма гранта 2 млн 866 тыс. 949 рублей), проект «Спорт доступен каждому» регионального отделения Всероссийского общества инвалидов (сумма гранта 6 млн 993 тыс. 180 рублей), проект «Мудрость и юность. Пожилые - детям, дети — пожилым» областного отделения Союза пенсионеров России (сумма гранта 2 млн 999 тыс. 127 рублей), проект «Доступная абилитация» Центра доступной абилитации и реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Добрея» (сумма гранта 499 тыс. 910 рублей), проект «Развитие конного спорта и реабилитационной верховой езды в Псковской области» от региональной федерации конного спорта (сумма гранта 499 тыс. 715 рублей) и проект «Сильный от 3-х до бесконечности. Школа каратэ для всей семьи» школы боевых искусств «Будокан «Атэми» (сумма гранта 1 млн 462 тыс. 688 рублей).

Два проекта одержали победу в номинации «Сохранение исторической памяти»: грант в 499 тыс. 939 рублей выделен на «Дары земли Псковской» от Союза садоводов Псковской области и 499 тыс. 760 рублей на «Отечества достойные сыны» от поискового отряда «Патриот 60».

В категории «Охрана окружающей среды и защита животных» грант в 436 тыс. 960 рублей выиграл проект «Заботясь о животных, не забываем о людях» зоозащитной организации «Жизнь» и 1 млн 405 тыс. 608 рублей проект «С заботой о братьях меньших» зооприюта «Добрый».

Грант в направлении «Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных» в 2 млн 319 тыс. 990 рублей получит региональное отделение Ассоциации юристов России под реализацию проекта «Территория права».

Победителем в категории «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения» стал Центр развития кадрового потенциала. Он получит 996 тыс. 950 рублей на образовательный проект «Педагог-робототехник».

В номинации «Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников» грант в 126 тыс. 538 рублей получил приход храма Петра и Павла с Буя в Пскове на проект «Огонь памяти», который предполагает перенесение частицы Вечного огня из Пскова в Даугавпилс (Латвия).