Сектантство и самокаты стали темами «Псковского телеграма»

В политическом блоке обсуждалась предвыборная кампания. В частности, один их ведущих Антон Сергеев озвучил данные о том, когда псковские отделения партий собираются выдвигать кандидатов на сентябрьские выборы. Также рассказал о визите руководства «Единой России» в Псковскую область.

Начался же выпуск с обсуждения сектантского поведения одного из лидеров оппозиционных партий в регионе.

Среди других тем была вакцинация от коронавируса. В этой части ведущие программы обсудили, какие меры могут быть приняты для выполнения плана по вакцинации 60% взрослых жителей региона.

Не обошли вниманием и историю с электросамокатами. Прокат этой техники в Пскове только появился, в Петербурге уже подвергся санкциям.