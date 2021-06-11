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Политика

Сектантство и самокаты стали темами «Псковского телеграма»

11 июня 2021 года, 19:27

Новый выпуск программы «Псковский телеграм» вышел в эфир 11 июня на сайте Псковского агентства информации.


В политическом блоке обсуждалась предвыборная кампания. В частности, один их ведущих Антон Сергеев озвучил данные о том, когда псковские отделения партий собираются выдвигать кандидатов на сентябрьские выборы. Также рассказал о визите руководства «Единой России» в Псковскую область.

Начался же выпуск с обсуждения сектантского поведения одного из лидеров оппозиционных партий в регионе.

Среди других тем была вакцинация от коронавируса. В этой части ведущие программы обсудили, какие меры могут быть приняты для выполнения плана по вакцинации 60% взрослых жителей региона.

Не обошли вниманием и историю с электросамокатами. Прокат этой техники в Пскове только появился, в Петербурге уже подвергся санкциям.

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