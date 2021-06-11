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Общество

Жители Псковской области составляют 0,4% от общей численности населения России

11 июня 2021 года, 18:12

Жители Псковской области составляют 0,4% от общей численности населения России, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковстата.

На 1 января 2021 года на территории области постоянно проживали 620,2 тыс. человек, в России - 146171 тыс. человек.

Псковская область располагается на 55,4 тыс. кв. километров. Это всего 0,3% от общей территории России - 17125,2 тыс. кв. км. При этом плотность населения региона превышает среднероссийскую на 31,8%. В среднем по России на 1 кв. км проживает 8,5 человека, в Псковской области - 11,2.

Коэффициент рождаемости в 2020 году составил 8 детей на 1000 человек населения. Этот показатель почти в два раза меньше коэффициента смертности. Последний составляет 19 умерших на 1000 человек населения.

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