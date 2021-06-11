Более 20 праздничных акций пройдут в Псковской области 12 июня

Более 20 акций пройдет в Псковской области в рамках празднования государственного праздника Дня России и 800-летней годовщины со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского 12 июня. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, из-за ситуации с распространением COVID-19 мероприятия пройдут дистанционно.

Некоторые челленджи уже стартовали. Так, каждый желающий может прочитать стихи или отрывки из знаменитых произведений отечественных классиков и опубликовать их в социальных сетях под хештегами #РусскиеРифмы и #РусскоеСлово.

Патриотические флешмобы и акции «Мы современники», «Сердечная благодарность», «Будущее России», танцевальный флешмоб «Давай, Россия» проходят под хештегами #МыРОССИЯ, #МыВМЕСТЕ, #ЯЛЮБЛЮ_ТЕБЯ_ЖИЗНЬ.

В праздничных проектах могут поучаствовать и дети. Так, акция «Рисуя Россию» рассчитана на юных псковичей, которым предложено представить, кем они станут в будущем и какой будет Россия. А во всех детских лагерях будут организованы викторины, квесты, конкурсы, выставки рисунков, концерты, спортивные мероприятия, праздничные игры, концерты и так далее.

Кроме того, жителям Псковской области предлагают украсить окна домов и офисов символикой, приуроченной к празднованию Дня России. Например, флагами, открытками, рисунками

Очно пройдет только концерт губернаторского симфонического оркестра Псковской области, приуроченный к юбилею со дня рождения Александра Невского. Мероприятие состоится в рамках проекта «На страже мира» в 19:00 на горе Соколиха под Псковом у монумента в память о Ледовом побоище.

День России учрежден 12 июня, потому что в 1990 году в этот день была принята Декларация о государственном суверенитете России, а еще через год россияне впервые стали участниками открытых общенародных выборов главы государства.