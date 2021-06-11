Количество заявок на согласование вывесок в Пскове выросло вдвое

Количество заявок на согласование вывесок в Пскове в связи с вступлением в силу дизайн-кода выросло вдвое, сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на заместителя главы администрации города Павла Волкова.

По его словам, в профильном управлении администрации Пскова уже коллапс. «Предприниматели и рекламные компании направили большой поток документов на согласование в управление градостроительной деятельности. С начала июня их сразу стало вдвое больше, чем было до этого», - рассказал Павел Волков.

Предприниматель Елена Пасько подтверждает, что для тех ее коллег, которые не успели сделать все в обозначенные сроки, самым сложным будет «вообще попасть в кабинет» к профильному специалисту. «Мы успели, когда еще не было очереди. А сейчас, думаю, там столпотворение», - говорит девушка.



Подробности о работе по приведению вывесок в городе в соответствие с дизайн-кодом, читайте на сайте «АиФ-Псков»>>>>