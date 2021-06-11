Объем сельхозпродукции в Псковской области вырос на 4,5% по сравнению с прошлым годом

В I квартале 2021 года объем сельскохозяйственной продукции в Псковской области вырос на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 12,3 млн рублей. Об этом сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковстата.

За весь прошлый год этот показатель составил 45,3 млрд рублей, что на 8,9% больше, чем в 2019.

Объем промышленного производства в I квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 0,5%. В 2020 году Псковская область отгрузила продукции обрабатывающих производств на 120 млрд рублей, а в I квартале текущего года – на 31,6 млрд рублей. При этом в прошлом году по сравнению с 2019-м был отмечен спад объёмом промышленного производства на 1,1%.

Объем инвестиций в основной капитал, направленный на развитие экономики и социальной сферы Псковской области, составил 37,9 млрд рублей в 2020 году. Это на 7,9% больше, чем в 2019 году.

В целом, по данным Федеральной таможенной службы за 2020 год, внешнеторговый оборот Псковской области составил 518,3 млн долларов. По сравнению с 2019 годом этот показатель уменьшился на 12,5%.