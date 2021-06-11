Псковский суд взыскал с исправительной колонии 3,3 млн рублей за разлив мазута

Арбитражный суд Псковской области поддержал требование Росприроднадзора о взыскании с исправительной колонии №4 3 млн 360 тысяч рублей за ущерб, причиненный землям в деревне Середка Псковского района в результате разлива мазута в августе 2020 года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального Управления Росприроднадзора.

3 августа в прошлого года в Росприроднадзор поступила информация о разливе мазута на территории мазутохранилища ФКУ ИК-4 УФСИН России по Псковской области. Сотрудники ведомства организовали внеплановую проверку, в результате которой данные подтвердились.

Учреждение нарушило экологические требования при эксплуатации предприятий (ст. 8.1 КоАП РФ) и допустило порчу земель на площади 0,42 га (ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ). На эту территорию вылилось 10 тонн мазута. Экспертная лаборатория, которая исследовала зараженную почву, установила, что превышение концентраций нефтепродуктов варьируются от 1,4 до 24 раз.

Росприроднадзор также отметил, что исправительная колония не оповестила о нештатной ситуации соответствующие органы государственной власти и не организовала работы по ликвидации загрязнения почв.

Суд признал расчет суммы ущерба математически и методологически верным. Постановление о назначении штрафа юридическому лицу в размере 45 тысяч рублей также оставлено в законной силе решением Псковского областного суда.

Ликвидацией последствий разлива мазута в деревне Серёдка занималась межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли представители природоохранной прокуратуры, МЧС, ФСИН и представители администрации Псковской области. ФСИН оперативно принял все решения и опередил подрядчика, который произвел выемку пропитанного мазутом грунта.