В преддверии Дня России Михаил Ведерников вручил псковичам награды

В преддверии Дня России губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил жителям региона государственные, ведомственные и региональные награды, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации.
В преддверии Дня России губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил жителям региона государственные, ведомственные и региональные награды, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации.
В ходе торжественного приема глава региона отметил, что псковичи искренне гордятся своей Родиной, ее историей и культурой. Так, с Псковской областью неразрывно связаны такие имена, как Александр Невский, Александр Пушкин, Сергей Довлатов, Николай Римский-Корсаков, Модест Мусоргский, Софья Ковалевская, Афанасий Ордин-Нащокин и другие гении науки, культуры и искусства.
Также Михаил Ведерников вспомнил прошлый год и заслуги представителей разных сфер. «Медицинские работники показали полную самоотверженность, профессионализм и самоотдачу, борясь с коронавирусом. Всех вас отличает высокий уровень знаний, компетентность, душевная чуткость и стойкость. Педагогам, учителям, воспитателям в прошлом году также пришлось работать в непростых условиях. Вам удалось оперативно перестроить все образовательные и воспитательные процессы, научиться работать в новых реалиях жизни, с чем вы успешно справились. С серьезными испытаниями в прошлом году столкнулись и работники социальной сферы. Вы действительно встали на защиту людей и никого не оставили без поддержки. Особые слова благодарности нашим военнослужащим, которые защищают интересы Отечества и нашу с вами мирную жизнь. Ваши достижения и победы являются гордостью всей Псковской области», — сказал он.
Особую благодарность Михаил Ведерников выразил многодетным родителям. «Мы обязательно будем поддерживать многодетные семьи в Псковской области, оказывать всю возможную помощь и внимание», — заверил губернатор.
Глава региона поблагодарил волонтеров и общественные организации, работников связи и информационных технологий, культуры, сельского хозяйства и промышленности. Всем жителям Псковской области он пожелал успехов в труде на благо своей малой родины и страны.
Государственные, ведомственные и региональные награды за заслуги в службе и труде получили отличившиеся в разных сферах, в том числе в образовании, здравоохранении, социальной защите, сельском хозяйстве и культуре.
Директор Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина — филиала Национального драматического театра России Дмитрий Месхиев по указу Президента РФ награжден за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства орденом Дружбы. Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за достигнутые трудовые успехи получили два работника Великолукского завода электротехнического оборудования Владислав Завьялов и Иван Носов.
Кроме того, жители Псковской области отмечены благодарностями и благодарственными письмами президента России, благодарностями председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, почетной грамотой Министерства труда и социальной защиты РФ, почетными грамотами губернатора Псковской области. За заслуги в профессиональной деятельности и многолетний добросовестный труд специалистам региона вручили нагрудные знаки к почетным званиям.
В рамках церемонии награды «За заслуги перед Псковской областью» посмертно вручены детям врача анестезиолога-реаниматолога кардиологического отделения Псковской городской больницы Анвара Сабирова, врача анестезиолога-реаниматолога отделения анестезиологии и реанимации Псковской городской больницы Виктора Соловьева и вдове и.о. директора Управления автомобильных дорог Псковской области Владимира Шаляева.
Традиционно в этот день некоторые школьники получили из рук губернатора свои паспорта. Завершилось мероприятие выступлением ансамбля русской музыки «Псков».