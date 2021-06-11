В преддверии Дня России Михаил Ведерников вручил псковичам награды

В ходе торжественного приема глава региона отметил, что псковичи искренне гордятся своей Родиной, ее историей и культурой. Так, с Псковской областью неразрывно связаны такие имена, как Александр Невский, Александр Пушкин, Сергей Довлатов, Николай Римский-Корсаков, Модест Мусоргский, Софья Ковалевская, Афанасий Ордин-Нащокин и другие гении науки, культуры и искусства.

Также Михаил Ведерников вспомнил прошлый год и заслуги представителей разных сфер. «Медицинские работники показали полную самоотверженность, профессионализм и самоотдачу, борясь с коронавирусом. Всех вас отличает высокий уровень знаний, компетентность, душевная чуткость и стойкость. Педагогам, учителям, воспитателям в прошлом году также пришлось работать в непростых условиях. Вам удалось оперативно перестроить все образовательные и воспитательные процессы, научиться работать в новых реалиях жизни, с чем вы успешно справились. С серьезными испытаниями в прошлом году столкнулись и работники социальной сферы. Вы действительно встали на защиту людей и никого не оставили без поддержки. Особые слова благодарности нашим военнослужащим, которые защищают интересы Отечества и нашу с вами мирную жизнь. Ваши достижения и победы являются гордостью всей Псковской области», — сказал он.

Особую благодарность Михаил Ведерников выразил многодетным родителям. «Мы обязательно будем поддерживать многодетные семьи в Псковской области, оказывать всю возможную помощь и внимание», — заверил губернатор.

Глава региона поблагодарил волонтеров и общественные организации, работников связи и информационных технологий, культуры, сельского хозяйства и промышленности. Всем жителям Псковской области он пожелал успехов в труде на благо своей малой родины и страны.