Около тысячи сетей с рыбой бросают в водоёмах Псковской области ежегодно, заявил колумнист Псковского агентства информации и рыбак Николай Бесклёвный .

Такие данные во время одной из зимних рыбалок автору сообщил рыбак-промысловик. Он подчеркнул, что только в Тёплом и Чудском озерах утонуло около тысячи сетей за зиму.

«Вы представляете, одна тысяча сетей, брошенных подо льдом - средняя длина одной сети - 80 метров – это 80 километров смертельных ядов и токсинов», - отметил Николай Бесклёвный.

По официальным данным, которые приводятся на межправительственных сессиях по рыболовству Эстония-Россия, эстонская инспекция окружающей среды и добровольцы в июне 2020 года собрали из Чудского озера и утилизировали в общей сложности 882 сети весом 6,2 тонны. Российская рыбоохрана в 2020 году подняла из Псковского озера и устья реки Великой 72 куб. метра сетей.