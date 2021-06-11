Около тысячи сетей с рыбой бросают в водоёмах Псковской области ежегодно, заявил колумнист Псковского агентства информации и рыбак Николай Бесклёвный.
Около тысячи сетей с рыбой бросают в водоёмах Псковской области ежегодно, заявил колумнист Псковского агентства информации и рыбак Николай Бесклёвный.
Такие данные во время одной из зимних рыбалок автору сообщил рыбак-промысловик. Он подчеркнул, что только в Тёплом и Чудском озерах утонуло около тысячи сетей за зиму.
«Вы представляете, одна тысяча сетей, брошенных подо льдом - средняя длина одной сети - 80 метров – это 80 километров смертельных ядов и токсинов», - отметил Николай Бесклёвный.
По официальным данным, которые приводятся на межправительственных сессиях по рыболовству Эстония-Россия, эстонская инспекция окружающей среды и добровольцы в июне 2020 года собрали из Чудского озера и утилизировали в общей сложности 882 сети весом 6,2 тонны. Российская рыбоохрана в 2020 году подняла из Псковского озера и устья реки Великой 72 куб. метра сетей.
«Из года в год эти цифры остаются примерно одинаковыми, на практике ничего не меняется. Чьи это сети? Браконьерские? Да, среди них есть и неучтённые, но можно смело говорить о принадлежности 75% этих сетей рыболовам-промысловикам», - подчеркнул автор статьи.
Так, в деревне Раскопель есть один предприниматель, который неоднократно заявлял, что в декабре 2020 года у него утонуло сетей на 500 тысяч рублей. «А это не менее 100 штук, каждая сеть стоит примерно 5 тысяч рублей. Но предприниматель особенно и не печалится, надеясь в наступившем новом сезоне восстановить свой ущерб. А вот есть ли у кого ответ, кто восстановит ущерб, нанесённый природе этой зимой восьмьюдесятью километрами брошенных сетей?» - заметил рыболов.