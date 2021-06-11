Михаил Ведерников поручил проработать проект создания парка на Соколихе до конца года

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил проработать проектно-сметную документацию по созданию парка на Соколихе до конца года. Речь об этом шла в ходе рабочего совещания по вопросам создания общественного пространства вокруг памятника Александру Невскому, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

В настоящее время на Соколихе проводится нулевой этап приведения территории в порядок: устанавливается туалет и подсветка памятника, ремонтируются парковка и верхняя площадка. Работы организованы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», отметил руководитель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов. По его словам, объект находится в высокой степени готовности. «Работы идут в нормальном темпе, подрядчик добропорядочный, вопросов по объекту нет», — подчеркнул Сергей Грахов и заверил, что все мероприятия завершатся в срок.

Архитектор Сергей Станкевич, в свою очередь, рассказал о работе над дизайн-проектом. Документы о первой очереди создания нового общественного пространства уже согласованы с комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области и с Управлением архитектуры и градостроительства администрации региона. Все замечания учтены, отметил он. Впереди проект ждет процедура общественного обсуждения. После публичных слушаний и внесения в проект изменений, если они будут, муниципалитет объявит конкурс на разработку проектно-сметной документации. Губернатор поручил руководителю Управления общественных проектов и молодежной политики Наталье Плявинской отработать все вопросы с общественниками очень быстро. «Оперативно запускаем работу, нужно все разночтения устранить. Презентуйте перед муниципальными депутатами, показывайте экспертам и запускайте общественные обсуждения. Тогда мы сэкономим время. Если мы до конца года все сделаем, то больше шансов, что в начале следующего года получим финансирование и сможем приступить к работам», — подчеркнул Михаил Ведерников.