Михаил Ведерников поручил проработать проект создания парка на Соколихе до конца года

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил проработать проектно-сметную документацию по созданию парка на Соколихе до конца года. Речь об этом шла в ходе рабочего совещания по вопросам создания общественного пространства вокруг памятника Александру Невскому, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
В настоящее время на Соколихе проводится нулевой этап приведения территории в порядок: устанавливается туалет и подсветка памятника, ремонтируются парковка и верхняя площадка. Работы организованы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», отметил руководитель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов.
По его словам, объект находится в высокой степени готовности. «Работы идут в нормальном темпе, подрядчик добропорядочный, вопросов по объекту нет», — подчеркнул Сергей Грахов и заверил, что все мероприятия завершатся в срок.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Архитектор Сергей Станкевич, в свою очередь, рассказал о работе над дизайн-проектом. Документы о первой очереди создания нового общественного пространства уже согласованы с комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области и с Управлением архитектуры и градостроительства администрации региона. Все замечания учтены, отметил он.
Впереди проект ждет процедура общественного обсуждения. После публичных слушаний и внесения в проект изменений, если они будут, муниципалитет объявит конкурс на разработку проектно-сметной документации.
Губернатор поручил руководителю Управления общественных проектов и молодежной политики Наталье Плявинской отработать все вопросы с общественниками очень быстро. «Оперативно запускаем работу, нужно все разночтения устранить. Презентуйте перед муниципальными депутатами, показывайте экспертам и запускайте общественные обсуждения. Тогда мы сэкономим время. Если мы до конца года все сделаем, то больше шансов, что в начале следующего года получим финансирование и сможем приступить к работам», — подчеркнул Михаил Ведерников.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Также участники совещания обсудили работы по сохранению самого монумента. Глава комитета по сохранению объектов культурного наследия Вадим Нэдик сообщил, что комплексный план уже разработан, в него вошли противоаварийные и первоочередные работы стоимостью 1,3 млн рублей. Средства на ремонт предусмотрены в региональном бюджете.
Михаил Ведерников поручил организовать первоочередные работы в ближайшее время. При необходимости помощь будет оказана за счет резервного фонда администрации Псковской области, заключил он.
На полное восстановление памятника необходимо от 8 до 12 млн рублей.