На дорогу в деревню Самолва отсыпается по 500 тонн материала ежедневно, сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в комментарии Псковскому агентству информации .

По его словам, протяженность дороги в сторону деревни Самолва Гдовского района составляет около 34 километров. При этом часть дороги находится в асфальтобетонном покрытии, а другая — в песчано-гравийном. «Дорога, которая в асфальтобетонном покрытии, достаточно хорошая, но есть моменты, где стоит уделить внимание», - подчеркнул Борис Елкин и добавил, что восстановление асфальтобетонного покрытия запланировано после строительства памятника Александру Невскому на берегу Чудского озера.

Грунтовая дорога находится в плачевном состоянии. «Дорога расположена в болотистой местности, нет основания дороги, там всегда были проблемы, но сейчас они обострились из-за нагрузки на дорогу при строительстве памятника, там проходит много габаритной техники», - отметил Елкин.

На этом участке работают 3-4 грейдера, каток и техника, которая подвозит материал. Ежедневно специалисты занимаются отсыпкой нового покрытия, утрамбовывают его и помогают людям, которые попали в трудную ситуацию на дороге, подчеркнул Елкин и добавил, что сейчас идет разработка информационных щитов с контактными номерами для помощи.