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Транспорт / Инфраструктура

На дорогу в деревню Самолва отсыпается по 500 тонн материала ежедневно

11 июня 2021 года, 12:57

На дорогу в деревню Самолва отсыпается по 500 тонн материала ежедневно, сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в комментарии Псковскому агентству информации.

На дорогу в деревню Самолва отсыпается по 500 тонн материала ежедневно

Фото Андрея Пономарева

По его словам, протяженность дороги в сторону деревни Самолва Гдовского района составляет около 34 километров. При этом часть дороги находится в асфальтобетонном покрытии, а другая — в песчано-гравийном. «Дорога, которая в асфальтобетонном покрытии, достаточно хорошая, но есть моменты, где стоит уделить внимание», - подчеркнул Борис Елкин и добавил, что восстановление асфальтобетонного покрытия запланировано после строительства памятника Александру Невскому на берегу Чудского озера.

Грунтовая дорога находится в плачевном состоянии. «Дорога расположена в болотистой местности, нет основания дороги, там всегда были проблемы, но сейчас они обострились из-за нагрузки на дорогу при строительстве памятника, там проходит много габаритной техники», - отметил Елкин.

На этом участке работают 3-4 грейдера, каток и техника, которая подвозит материал. Ежедневно специалисты занимаются отсыпкой нового покрытия, утрамбовывают его и помогают людям, которые попали в трудную ситуацию на дороге, подчеркнул Елкин и добавил, что сейчас идет разработка информационных щитов с контактными номерами для помощи.

На дорогу в деревню Самолва отсыпается по 500 тонн материала ежедневно

Фото Андрея Пономарева

Основный завоз материалов для памятника, по словам Елкина, закончится примерно в сентябре. «Ближе к окончанию строительства уменьшится количество техники, которая разрушает дорогу, с началом благоустройства подвоза такого количества материалов не будет», - отметил он.

Председатель профильного комитета призвал местных жителей с пониманием отнестись к строительству памятника. Он подчеркнул, что это значимый объект, который важен и для деревни, и для области.

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