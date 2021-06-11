Председателем Общественной палаты Псковской области стала Наталья Горбачева

Первое заседание Общественной палаты состоялось 10 июня. «Заседание показало, что вновь избранные члены Общественной палаты пятого созыва и впервые избранные — очень активны, со своей позиции готовы к работе. Это очень приятно», - отметила в Наталья Горбачева в комментарии Псковскому агентству информации.

Руководитель также сообщила, что по структуре Общественной палаты есть некоторые вопросы, в том числе необходимо избрать ещё двух членов палаты.

«Я думаю, о каких-то планах можно будет говорить ближе к середине лета. К 8 августа мы должны со всем определиться, впереди ещё встреча с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым по совместным планам», - поделились Наталья Горбачева и добавила, что полноценно решения можно будет принимать, когда соберется полный состав. Тем не менее, 10 июня участники рассмотрели 8 вопросов.

«Комиссии избраны, затем рабочие группы ещё не избраны, но они в процессе работы комиссий будут. Я думаю, начнёт работу Общественная палата так, как всегда», - заключила Горбачева.