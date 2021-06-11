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Общество

Подшлемник и часть комбинезона пилота нашли псковские поисковики на месте крушения советского самолета ИЛ-2

11 июня 2021 года, 11:55

Подшлемник и часть комбинезона пилота обнаружили поисковики на месте крушения советского самолета ИЛ-2 в Пыталовском районе, сообщает газета «Наша жизнь».

Подшлемник и часть комбинезона пилота нашли псковские поисковики на месте крушения советского самолета ИЛ-2

Фото газеты «Наша жизнь»
Подшлемник и часть комбинезона пилота нашли псковские поисковики на месте крушения советского самолета ИЛ-2

Фото газеты «Наша жизнь»

Подшлемник бойца специалисты обнаружили на глубине 8,5 метров в Кокшинском болоте. «С левой стороны осколочные отверстия, это говорит о том, что в момент падения летчик был уже убит», - отметил руководитель поискового отряда «Поиск-97» Дмитрий Ершов.

Также к находкам добавилась часть комбинезона пилота, к которой были прикреплены лейтенантские и майорские звезды.

Подшлемник и часть комбинезона пилота нашли псковские поисковики на месте крушения советского самолета ИЛ-2

Фото газеты «Наша жизнь»
Подшлемник и часть комбинезона пилота нашли псковские поисковики на месте крушения советского самолета ИЛ-2

Фото газеты «Наша жизнь»

В ближайшее время планируется вытащить округлую часть брони самолета, предположительно, капсулы. Чтобы зацепиться за фрагмент, поисковики прожгут в нем отверстие.

Экспедиция по подъему самолета ИЛ-2, сбитого в годы Великой отечественной войны,  проводится в рамках «Вахты памяти».

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