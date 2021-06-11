Подшлемник и часть комбинезона пилота нашли псковские поисковики на месте крушения советского самолета ИЛ-2

Подшлемник бойца специалисты обнаружили на глубине 8,5 метров в Кокшинском болоте. «С левой стороны осколочные отверстия, это говорит о том, что в момент падения летчик был уже убит», - отметил руководитель поискового отряда «Поиск-97» Дмитрий Ершов.

Также к находкам добавилась часть комбинезона пилота, к которой были прикреплены лейтенантские и майорские звезды.