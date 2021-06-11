Подшлемник и часть комбинезона пилота нашли псковские поисковики на месте крушения советского самолета ИЛ-2

Подшлемник и часть комбинезона пилота обнаружили поисковики на месте крушения советского самолета ИЛ-2 в Пыталовском районе, сообщает газета «Наша жизнь».
Подшлемник и часть комбинезона пилота обнаружили поисковики на месте крушения советского самолета ИЛ-2 в Пыталовском районе, сообщает газета «Наша жизнь».
Подшлемник бойца специалисты обнаружили на глубине 8,5 метров в Кокшинском болоте. «С левой стороны осколочные отверстия, это говорит о том, что в момент падения летчик был уже убит», - отметил руководитель поискового отряда «Поиск-97» Дмитрий Ершов.
Также к находкам добавилась часть комбинезона пилота, к которой были прикреплены лейтенантские и майорские звезды.
В ближайшее время планируется вытащить округлую часть брони самолета, предположительно, капсулы. Чтобы зацепиться за фрагмент, поисковики прожгут в нем отверстие.
Экспедиция по подъему самолета ИЛ-2, сбитого в годы Великой отечественной войны, проводится в рамках «Вахты памяти».