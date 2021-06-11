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Транспорт / Безопасность

Владимир Папорт: Столкновение самокатчика с прохожим в Пскове приравнивается к конфликту двух пешеходов

11 июня 2021 года, 11:35

Столкновение самокатчика с прохожим в Пскове приравнивается к конфликту двух пешеходов, рассказал «Псковской правде» начальник ГИБДД по городу Владимир Папорт.

По его словам, самокатчики пока не попадают под юрисдикцию Госавтоинспекции: электросамокаты мощностью до 250 ватт приравниваются к пешеходам. На таком транспорте нельзя выезжать на проезжую часть. Полицейские могут в отношении электросамокатов руководствоваться только законом ФЗ-196 «О безопасности дорожного движения» и Правилами дорожного движения.

«Если человек во время пробежки сталкивается с пешеходом, как это трактовать?» - добавила Владимир Папорт.

Ограничение на использование электросамокатов в Санкт-Петербурге, по его словам, ввели местные власти. В Пскове этого нет, поэтому остается только ждать внесения изменений в законодательство, заключил начальник ГИБДД по городу.

Сервис аренды электросамокатов появился в Пскове в начале июня. Взять напрокат электросамокат можно с помощью приложения «Ситимобил». В ближайшее время число самокатов может увеличиться с 80 до 350.

При этом в Санкт-Петербурге сервисы кикшеринга Eleven, Whoosh, Mangoo, Red Wheels, Urent и ScooBee приостановили свою работу. Из-за травмоопасности Законодательное Собрание Санкт-Петербурга ограничило скорость езды на электросамокатах по центральным улицам. Теперь она не может превышать 10 километров в час. 

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