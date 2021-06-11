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Общество

Юлия Пересильд о Пскове: Это мои корни, моя почва

11 июня 2021 года, 11:03

Актриса театра и кино, заслуженная артистка России, уроженка Пскова Юлия Пересильд рассказала на своей странице Instagram, где находится её место силы.

Юлия Пересильд о Пскове: Это мои корни, моя почва

Фото из Instagram-аккаунта Юлии Пересильд

«Старый русский город на слиянии двух рек – Великой и Псковы. Конечно же Псков. Сейчас не получается даже и дотуда доехать, но, безусловно, это мое место силы. Это мои корни, моя почва», - подчеркнула Юлия Пересильд, отвечая на вопрос своих подписчиков.

Актриса также добавила, что отпуска у нее в этом году не будет. «Отпуска не будет, хотела бы хоть куда-нибудь уехать», - сказала она.

В настоящее время Юлия Пересильд готовится к полету в космос, который намечен на октябрь текущего года. Вместе с режиссёром Климом Шипенко она прошла отбор для участия в съёмках фильма на Международной космической станции.

О полете в космос, о подготовке и страхах актрисе задавали много вопросов. Юлия Пересильд ответила, что она не супергерой, а всего лишь женщина и, конечно, она боится предстоящего полета. В будущем такой опыт псковичка бы не повторила. «Артисты должны играть в театре, а космонавты летать в космос», - заключила она. 

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