Юлия Пересильд о Пскове: Это мои корни, моя почва

Актриса театра и кино, заслуженная артистка России, уроженка Пскова Юлия Пересильд рассказала на своей странице Instagram, где находится её место силы.

«Старый русский город на слиянии двух рек – Великой и Псковы. Конечно же Псков. Сейчас не получается даже и дотуда доехать, но, безусловно, это мое место силы. Это мои корни, моя почва», - подчеркнула Юлия Пересильд, отвечая на вопрос своих подписчиков.

Актриса также добавила, что отпуска у нее в этом году не будет. «Отпуска не будет, хотела бы хоть куда-нибудь уехать», - сказала она.

В настоящее время Юлия Пересильд готовится к полету в космос, который намечен на октябрь текущего года. Вместе с режиссёром Климом Шипенко она прошла отбор для участия в съёмках фильма на Международной космической станции.

О полете в космос, о подготовке и страхах актрисе задавали много вопросов. Юлия Пересильд ответила, что она не супергерой, а всего лишь женщина и, конечно, она боится предстоящего полета. В будущем такой опыт псковичка бы не повторила. «Артисты должны играть в театре, а космонавты летать в космос», - заключила она.