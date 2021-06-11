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Общество

Переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 11 июня

11 июня 2021 года, 10:08

Переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 11 июня, сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на псковский гидрометцентр.

Переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 11 июня

Температура в регионе будет от 21 до 26 градусов тепла днем и от 8 до 13 – ночью. Ветер - восточный, умеренный. 

В Пскове синоптики снова прогнозируют кратковременные дожди, однако уже ночью погода будет без осадков. Столбики термометров здесь поднимутся до 25 градусов тепла днем и до 11 - ночью.

Великие Луки дожди обойдут стороной. Воздух в городе нагреется до 24 градусов тепла. Ночью температура составит всего 8-10 градусов.

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