Переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 11 июня, сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на псковский гидрометцентр.

Температура в регионе будет от 21 до 26 градусов тепла днем и от 8 до 13 – ночью. Ветер - восточный, умеренный.

В Пскове синоптики снова прогнозируют кратковременные дожди, однако уже ночью погода будет без осадков. Столбики термометров здесь поднимутся до 25 градусов тепла днем и до 11 - ночью.

Великие Луки дожди обойдут стороной. Воздух в городе нагреется до 24 градусов тепла. Ночью температура составит всего 8-10 градусов.