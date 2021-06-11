50 случаев СОVID-19 при 29 выздоровевших выявили в Псковской области за сутки

50 новых случаев СОVID-19 при 29 выздоровевших добавилось в статистику Псковской области за сутки 10 июня, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Больше всего инфицированных – 23 человека – выявили в Пскове (всего 13 тыс. 898). Семь ковидбольных зафиксировали в Островском районе (всего 1 тыс. 925), шесть - в Великих Луках (всего 6 тыс. 394). По два случая коронавируса диагностировали в Псковском (всего 3 тыс. 180), Гдовском (всего 572), Палкинском (всего 418) и Локнянском (всего 265) районах, по одному – в Порховском (всего 1 тыс. 168), Опочецком (всего 928), Пыталовском (всего 416), Стругокрасненском (всего 395), Куньинском (всего 337) и Дновском (всего 317) районах.

С начала пандемии подтвердилось 38 тыс. 279 случаев СОVID-19. Полностью излечились от этого заболевания 32 тыс. 840 жителей Псковской области, умерли – 423.

Также глава региона добавил, что от коронавируса привились уже почти 53 тысячи псковичей.