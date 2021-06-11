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Общество / Здоровье

Почти 53 тысячи псковичей полностью завершили вакцинацию от коронавируса

11 июня 2021 года, 09:31

52,9 тысячи человек полностью завершили вакцинацию от коронавируса в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Первый компонент вакцины, по его словам, ввели 64,6 тысячи человек.

Почти 53 тысячи псковичей полностью завершили вакцинацию от коронавируса

Сделать прививку от коронавируса можно в одном из 40 пунктов вакцинации или вызвать выездную бригаду. Всего в Псковской области работают 24 бригады по вакцинированию от СОVID-19. 

Чтобы вакцинироваться в медучреждении или вызвать медика на дом, необходимо записаться по номеру единой службы «122», через портал «Госуслуги» или непосредственно в поликлинике.

Без записи, в порядке живой очереди процедура организована в торговых центрах: в ТЦ «Империал», «Акваполис», «Фьорд Плаза» в Пскове и «Апельсин» в Великих Луках. 

До 1 сентября от коронавируса необходимо привить 303 тысячи жителей Псковской области. В связи с этим глава региона предложил ввести акции, систему скидок и лотереи для вакцинированных. 

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