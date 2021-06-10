Псковский сыровар победил в конкурсе «Мастера гостеприимства»

Псковский сыровар Анвар Зуфаров победил в конкурсе «Мастера гостеприимства» в номинации «Эногастрономический туризм». Как сообщил «Псковской правде» сам Анвар Зуфаров, итоги конкурса были подведены 10 июня в Нижнем Новгороде. В финале он представлял свой проект — фестиваль «Сыр и пряник».

Его цель – раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства.

Победитель в номинации «Эногастрономический туризм» может рассчитывать на организационную поддержку и помощь в продвижении своего проекта, а также дополнительные баллы в грантовом конкурсе «Ростуризма».

Фестиваль «Сыр и пряник» проводился в Псковской области уже дважды, в 2019 и 2020 (дистанционно) годах.