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Экономика / Туризм

Псковский сыровар победил в конкурсе «Мастера гостеприимства»

10 июня 2021 года, 23:27

Псковский сыровар Анвар Зуфаров победил в конкурсе «Мастера гостеприимства» в номинации «Эногастрономический туризм». Как сообщил «Псковской правде» сам Анвар Зуфаров, итоги конкурса были подведены 10 июня в Нижнем Новгороде. В финале он представлял свой проект — фестиваль «Сыр и пряник».

Псковский сыровар победил в конкурсе «Мастера гостеприимства»

Фото АНО «Россия – страна возможностей»
Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», который реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование».

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Его цель – раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства.

Победитель в номинации «Эногастрономический туризм» может рассчитывать на организационную поддержку и помощь в продвижении своего проекта, а также дополнительные баллы в грантовом конкурсе «Ростуризма».

Фестиваль «Сыр и пряник» проводился в Псковской области уже дважды, в 2019 и 2020 (дистанционно) годах. 

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