Михаил Ведерников о памятнике Знамя Победы: Это будет красиво, мощно, фундаментально

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил площадку у федеральной трассы М-9 «Балтия», где планируется установить памятник Знамени Победы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации.

Глава региона осмотрел основание для монумента, автостоянку, металлоконструкции для устройства беседок и санитарную зону, которые уже возведены на объекте. Качество установленных объектов он оценил положительно, однако, рекомендовал подрядчику придерживаться единого стилевого исполнения.

Михаил Ведерников также обратил внимание, что памятник находится в историческом месте — рядом сохранились окопы времен Великой Отечественной войны. Эти объекты он предложил включить в единую композицию.

«На подготовку, планирование и благоустройство территории направлено более 20 млн рублей. Подрядчик очень ответственно отнесся к своей работе, все выполнено качественно. Сейчас решается вопрос с видеонаблюдением, чтобы не было актов вандализма», — отметил глава региона и добавил, что место для будущего монумента выбрано очень удачно — мемориал будет хорошо видно с трассы.

Сам монумент, по словам губернатора, будет стоить около 12 млн рублей. «После обсуждения различных вариантов, из чего он должен быть выполнен, пришли к выводу, что медь менее подвержена природным явлениям, она более долговечная и солидная. Это будет, действительно, красиво, мощно, фундаментально», — подчеркнул он.

Знамя Победы — общенародный проект, напомнил глава региона. Фонд Святой равноапостольной княгини Ольги продолжает сбор добровольных пожертвований, ведутся переговоры с возможными партнерами проекта.