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Общество

Звание «Заслуженный педагогический работник Псковской области» присвоено директору Идрицкой школы

10 июня 2021 года, 19:43

Звание «Заслуженный педагогический работник Псковской области» присвоено директору Идрицкой средней общеобразовательной школы Натальи Дударь, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Звание «Заслуженный педагогический работник Псковской области» присвоено директору Идрицкой школы

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Нагрудный знак и удостоверение к почетному званию руководителю учебного заведения вручил губернатор Михаил Ведерников. «Спасибо за вашу работу. Мы вас очень ценим и вами дорожим», — сказал глава региона и еще раз поблагодарил за многолетний труд, вклад в образование региона и успехи в организации учебного процесса.

Наталья Дударь в свою очередь отметила, что эта награда для нее очень дорога. Она поблагодарила Михаила Ведерникова за высокую оценку ее работы, а также внимание к поселку Идрица.

Директор Идрицкой школы стала одной из первых, кто был удостоен региональной награды. Из-за болезни она не смогла присутствовать на официальной церемонии награждения лучших учителей, которая состоялась в октябре 2020 года.

Наталья Дударь работает педагогом уже более 35 лет. За этот период она реализовала несколько успешных проектов, в том числе по патриотическому воспитанию. При ее непосредственном участии развивается школьный музей Знамени Победы. Кроме того, на базе школы созданы Знаменная и Линейная группы учащихся, которые принимают активное участие в памятных мероприятиях региона.

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