Мобильный пункт вакцинации в Себежском районе будет следовать за автолавками

Мобильный пункт вакцинации от коронавируса в Себежском районе будет следовать за автолавками РайПО и прививать не только местное население, но и дачников. Об этом рассказал глава муниципалитета Леонид Курсенков в ходе рабочей встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым 10 июня, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
По словам Курсенкова, прививочный комплекс приступит к работе в ближайшее время. Пока привиться от коронавируса можно в поликлинике муниципального центра, в отделении в поселке Идрица и во всех фельдшерско-акушерских пунктах. По выходным дням работает прививочный пункт на центральном рынке.
Первый компонент вакцин ввели уже 2,9 тыс. человек. Более 2 тыс. человек завершили курс вакцинации от СOVID-19. При этом, как сказал Леонид Курсенков, для жителей муниципалитета организована максимальная доступность вакцинации.
Михаил Ведерников поинтересовался у главы района, насколько широко ведется информационная кампания. Леонид Курсенков ответил, что информирование населения ведется повсеместно. Многие показывают важность вакцинации личным примером: сам Курсенков и его семья уже привились.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Также участники обсудили реализацию региональных проектов. Так, на объектах проекта «Формирование комфортной городской среды» направления «Жилье и городская среда» работа уже завершена. В районе благоустроены две общественные территории: сквер Победы в поселке Сосновый Бор и площадь Знамени Победы в Идрице. Сэкономленные средства пойдут на благоустройство Идрицы, сообщил Леонид Курсенков.
В рамках нацпроекта «Образование» ремонтируется спортзал в Себежской основной общеобразовательной школе, готовятся к открытию «Точки роста» и Центры цифровой образовательной среды, а также места для дополнительного образования. Леонид Курсенков заверил, что работы будут завершены до начала учебного года.
Также участники обсудили реализацию проектов по нацпроекту «Культура», модернизацию систем отопления в районных и сельских школах, эксплуатацию Себежской муниципальной бани. Губернатор в свою очередь обещал, что все вопросы будут проработаны профильными специалистами.