Мобильный пункт вакцинации в Себежском районе будет следовать за автолавками

Мобильный пункт вакцинации от коронавируса в Себежском районе будет следовать за автолавками РайПО и прививать не только местное население, но и дачников. Об этом рассказал глава муниципалитета Леонид Курсенков в ходе рабочей встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым 10 июня, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

По словам Курсенкова, прививочный комплекс приступит к работе в ближайшее время. Пока привиться от коронавируса можно в поликлинике муниципального центра, в отделении в поселке Идрица и во всех фельдшерско-акушерских пунктах. По выходным дням работает прививочный пункт на центральном рынке.

Первый компонент вакцин ввели уже 2,9 тыс. человек. Более 2 тыс. человек завершили курс вакцинации от СOVID-19. При этом, как сказал Леонид Курсенков, для жителей муниципалитета организована максимальная доступность вакцинации.

Михаил Ведерников поинтересовался у главы района, насколько широко ведется информационная кампания. Леонид Курсенков ответил, что информирование населения ведется повсеместно. Многие показывают важность вакцинации личным примером: сам Курсенков и его семья уже привились.