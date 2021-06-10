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Общество

Мобильный пункт вакцинации в Себежском районе будет следовать за автолавками

10 июня 2021 года, 17:59

Мобильный пункт вакцинации от коронавируса в Себежском районе будет следовать за автолавками РайПО и прививать  не только местное население, но и дачников. Об этом рассказал глава муниципалитета Леонид Курсенков в ходе рабочей встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым 10 июня, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Мобильный пункт вакцинации в Себежском районе будет следовать за автолавками

Фото пресс-службы администрации Псковской области

По словам Курсенкова, прививочный комплекс приступит к работе в ближайшее время. Пока привиться от коронавируса можно в поликлинике муниципального центра, в отделении в поселке Идрица и во всех фельдшерско-акушерских пунктах. По выходным дням работает прививочный пункт на центральном рынке.

Первый компонент вакцин ввели уже 2,9 тыс. человек. Более 2 тыс. человек завершили курс вакцинации от СOVID-19. При этом, как сказал Леонид Курсенков, для жителей муниципалитета организована максимальная доступность вакцинации.

Михаил Ведерников поинтересовался у главы района, насколько широко ведется информационная кампания. Леонид Курсенков ответил, что информирование населения ведется повсеместно. Многие показывают важность вакцинации личным примером: сам Курсенков и его семья уже привились.

Мобильный пункт вакцинации в Себежском районе будет следовать за автолавками

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Также участники обсудили реализацию региональных проектов. Так, на объектах проекта «Формирование комфортной городской среды» направления «Жилье и городская среда» работа уже завершена. В районе благоустроены две общественные территории: сквер Победы в поселке Сосновый Бор и площадь Знамени Победы в Идрице. Сэкономленные средства пойдут на благоустройство Идрицы, сообщил Леонид Курсенков.

В рамках нацпроекта «Образование» ремонтируется спортзал в Себежской основной общеобразовательной школе, готовятся к открытию «Точки роста» и Центры цифровой образовательной среды, а также места для дополнительного образования. Леонид Курсенков заверил, что работы будут завершены до начала учебного года.

Также участники обсудили реализацию проектов по нацпроекту «Культура», модернизацию систем отопления в районных и сельских школах, эксплуатацию Себежской муниципальной бани. Губернатор в свою очередь обещал, что все вопросы будут проработаны профильными специалистами.

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