Соревнования воздухоплавателей великолучане смогут увидеть из своих окон

Спортивные полёты, которые состоятся с 11 по 17 июня в рамках XXVI Чемпионата России по воздухоплавательному спорту, будут проходить над Великими Луками. Об этом заявил главный судья Чемпионата, президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло в интервью Псковскому агентству информации .

По его словам, соревнования в этом году состоятся с ограниченным присутствием зрителей, однако, дирекция соревнований будет планировать полеты и задания с большим вниманием к городу. Так жители Великих Лук смогут увидеть соревнование воздухоплавателей прямо из окон своих квартир, из своих домов.

«Мы будем для размещения мишеней использовать и крепость, и другие городские площади или пустыри, но это будет решаться исходя из погоды, непосредственно на момент полета», - подчеркнул Иван Меняйло.

Главный судья Чемпионата также отметил, что в воздухоплавательных соревнованиях часто используются особенности рельефа, а город Великие Луки находится на реке. «Есть виртуальные задания разного рода и их можно спланировать так, чтобы, допустим, утром полчаса или час аэростаты пытались кружили возле устья Ловати. Тогда многие их увидят, и будет это красиво и интересно», - заключил он.