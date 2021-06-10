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Транспорт / Инфраструктура

Состояние дороги на деревню Самолва контролируется ежедневно

10 июня 2021 года, 16:55

Состояние дороги на деревню Самолва в Гдовском районе находится на ежедневном контроле с первой декады мая, сообщает официальный Telegram-канал со ссылкой на комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Состояние дороги на деревню Самолва контролируется ежедневно

Фото из официального Telegram-канала Псковской области

В профильном комитете отметили, что с 13 мая по 9 июня на объект завезено 3 тысячи тонн фрезерованного асфальтоматериала, 8,5 тысяч тонн щебня и более 800 тонн песчано-гравийного материала. Около 20 единиц техники ГБУ ПО «Псковавтодор»: самосвалы, грейдеры, катки, погрузчики, экскаваторы, занимаются подсыпкой, утрамбовывают и грейдируют. Еще одна бригада очищает полосы отвода от растительности. Дежурство рабочих и техники на этом участке осуществляется круглосуточно, заверили специалисты.

«Несмотря на трудности, движение автотранспорта по дороге не прекращено. Отсутствие предупреждающих знаков объясняется тем, что работы проводятся не в рамках ремонта, а в рамках содержания дорожного объекта», - подчеркнули в комитете по транспорту, однако, обещали с обеих сторон дороги установить щиты с указанием контактов ответственных лиц.

Состояние дороги на деревню Самолва контролируется ежедневно

Фото из официального Telegram-канала Псковской области

Движение транспорта затрудняется из-за постоянного образования колейности, пучин, выдавливания грунта, нарушения поперечного и продольного профиля. Такое состояние объекта, по словам специалистов, связано с болотистой местностью вокруг, полной изношенностью покрытия и его обводнением. В мае ситуация усугубилась из-за проливных дождей и движения большегрузного транспорта, который подвозит материалы для строительства памятника Александру Невскому в Самолве.

Дорогу Кятицы – Низовицы – Самолва – Пнево планируется привести в нормативное состояние поэтапно. Всего за три года – с 2021 по 2024 годы – необходимо отремонтировать 35,1 км.

В 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют около 9 км дороги в населенных пунктах. На участках с песчано-гравийным покрытием будет восстановлен профиль и ровность, а на участках с асфальтобетонным покрытием - восстановлены верхние изношенные слои. По всему протяжению дороги очистят полосы отвода от кустарника и деревьев, восстановят водоотводные кюветы.

Состояние дороги на деревню Самолва контролируется ежедневно

Фото из официального Telegram-канала Псковской области

В 2021-22 годах за счет средств областного бюджета планируется разработать проектную документацию на капитальный ремонт двух мостов - через реки Желча и Ремда. Примерная стоимость проекта составит 21 млн рублей, стоимость капремонта - 1,2 млрд рублей.

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству также отмечает, что обращений по поводу закрытия Музея истории Ледового побоища не поступало. Такое решения его руководство приняло самостоятельно.

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