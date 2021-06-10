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Общество / Здоровье

Более 300 тысяч псковичей необходимо привить от коронавируса до 1 сентября

10 июня 2021 года, 16:05

303 тысячи жителей Псковской области необходимо привить от коронавируса до 1 сентября, заявил губернатор Михаил Ведерников в ходе ВКС с главами муниципалитетов 10 июня, пишет Telegram-канал «Псковские новости».

В настоящее время от этого заболевания вакцинировано всего 12% взрослого населения, сообщил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук. Чтобы выработался коллективный иммунитет, необходимо вакцинировать 60% жителей региона.

Если сохранить нынешние темпы вакцинации, то Псковская область достигнет коллективного иммунитета только к осени 2022 года, заметил Михаил Ведерников и поручил увеличить темпы втрое.

Для этого районным властям необходимо предоставить предложения по новым пунктам вакцинации в торговых точках, а существующим кабинетам продлить часы работы.

Кроме того, планируется увеличить число выездных бригад по вакцинации от коронавируса. На сегодняшний день в регионе работают 24 бригады.

Также вакцинация организована в 40 прививочных пунктах, в том числе в торговых центрах: в ТЦ «Империал», «Акваполис», «Фьорд Плаза» в Пскове и «Апельсин» в Великих Луках. Все три вида вакцины поступают в медучреждения без перебоев. 

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Комментарии

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Бабулечка
16:36 10.06.2021

Вакцинирование под личную ответственность властей и Нестерука в вследствие серьезных побочек.

Бабулечка
16:46 10.06.2021

Роспотребнадзору полезно учитывать, что больше половины населения переболели в лёгкой и бессимптомной форме, выработались антитела, которые не проверяют ни в аквапарке, ни в леруа марлен , и апельсине. А прививать на выработанные антитела преступно.

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