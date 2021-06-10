Замглавы администрации Пскова: Ливневой канализации на улице Яна Фабрициуса нет

Ливневой канализации на улице Яна Фабрициуса не существует, заявила Псковскому агентству информации заместитель главы администрации города Пскова Елена Жгут, комментируя ситуацию с затоплением магистрали в результате ливня 9 июня.
Ливневой канализации на улице Яна Фабрициуса не существует, заявила Псковскому агентству информации заместитель главы администрации города Пскова Елена Жгут, комментируя ситуацию с затоплением магистрали в результате ливня 9 июня.
По словам Елены Жгут, администрация города «данную ситуацию мониторит». Она добавила, что «эта лужа была буквально десять минут после дождя, далее вода все-таки ушла, потому что там колодец какой-никакой есть, но он был переполнен».
Огромный минус дорожным работникам за то, что для подсыпки автобусных остановок за Кислово во время ремонта дороги на Палкино, у развилки в Великорецкое и рядом с полем для прыжков с парашютом десантников, использовали грунт с семенами или корнями борщевика, остановки обрастают борщевиком, ранее его не было . Необходимо срочно принять меры, окосить и обработать.
Ответ от чиновницы Жгут не застал врасплох, как всегда -не представляется возможным...