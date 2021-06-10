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Экономика / ЖКХ

Замглавы администрации Пскова: Ливневой канализации на улице Яна Фабрициуса нет

10 июня 2021 года, 14:46

Ливневой канализации на улице Яна Фабрициуса не существует, заявила Псковскому агентству информации заместитель главы администрации города Пскова Елена Жгут, комментируя ситуацию с затоплением магистрали в результате ливня 9 июня.

Замглавы администрации Пскова: Ливневой канализации на улице Яна Фабрициуса нет

Фото Псковского агентства информации
По ее словам, пока завершен только первый этап реконструкции, который заканчивается именно там, где и произошло затопление. В рамках второго этапа будет построена новая ливневая канализация, переложены сети водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Полностью водоотведение будет обеспечено на улице Яна Фабрициуса только после этого. Но пока ни один из подрядчиков не вышел на контракт и его будут разыгрывать повторно.

По словам Елены Жгут, администрация города «данную ситуацию мониторит». Она добавила, что «эта лужа была буквально десять минут после дождя, далее вода все-таки ушла, потому что там колодец какой-никакой есть, но он был переполнен».

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Комментарии

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Бабулечка
16:24 10.06.2021

Огромный минус дорожным работникам за то, что для подсыпки автобусных остановок за Кислово во время ремонта дороги на Палкино, у развилки в Великорецкое и рядом с полем для прыжков с парашютом десантников, использовали грунт с семенами или корнями борщевика, остановки обрастают борщевиком, ранее его не было . Необходимо срочно принять меры, окосить и обработать.

Бабулечка
17:18 10.06.2021

Ответ от чиновницы Жгут не застал врасплох, как всегда -не представляется возможным...

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