Скончался один из первых телеоператоров ГТРК «Псков» Михаил Холод

На 86-м году жизни скончался заслуженный работник культуры РФ, один из первых телеоператоров ГТРК «Псков» Михаил Холод. Об этом телерадиокомпания сообщает на своем сайте.

«С камерой в руках Михаил Холод стоял у истоков отечественного телевидения — с 1961 года. Он был одним из первых, кто осваивал эту профессию на тогда ещё совсем молодом региональном телевидении, активно участвовал в его становлении. Объектив его фотоаппарата запечатлел все этапы строительства и возрождения Псковщины», - отметили его коллеги – журналисты ГТРК «Псков».

Михаил Холод возглавлял много лет отделение Союза журналистов СССР и РФ в телерадиокомпании «Псков». Он был награждён многочисленными благодарностями и почётными грамотами, имел звание «Заслуженный работник культуры РФ», значок «Отличник телевидения и радио», а также медаль «За заслуги перед Псковом». В 2012 году Михаил Холод стал обладателем премии «Народное признание».

Незадолго до смерти телерадиокомпания выдвинула Михаила Холода на присвоение звания «Почётный гражданин города Пскова».

Не стало Михаила Холода 9 июня. Он скончался после продолжительной болезни.