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Общество

Скончался один из первых телеоператоров ГТРК «Псков» Михаил Холод

10 июня 2021 года, 14:16

На 86-м году жизни скончался заслуженный работник культуры РФ, один из первых телеоператоров ГТРК «Псков» Михаил Холод. Об этом телерадиокомпания сообщает на своем сайте.

Скончался один из первых телеоператоров ГТРК «Псков» Михаил Холод

«С камерой в руках Михаил Холод стоял у истоков отечественного телевидения — с 1961 года. Он был одним из первых, кто осваивал эту профессию на тогда ещё совсем молодом региональном телевидении, активно участвовал в его становлении. Объектив его фотоаппарата запечатлел все этапы строительства и возрождения Псковщины», - отметили его коллеги – журналисты ГТРК «Псков».

Михаил Холод возглавлял много лет отделение Союза журналистов СССР и РФ в телерадиокомпании «Псков». Он был награждён многочисленными благодарностями и почётными грамотами, имел звание «Заслуженный работник культуры РФ», значок «Отличник телевидения и радио», а также медаль «За заслуги перед Псковом». В 2012 году Михаил Холод стал обладателем премии «Народное признание».

Незадолго до смерти телерадиокомпания выдвинула Михаила Холода на присвоение звания «Почётный гражданин города Пскова».

Не стало Михаила Холода 9 июня. Он скончался после продолжительной болезни. 

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