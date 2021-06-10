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Общество

Псковский астроном рассказал, как безопасно наблюдать за солнечным затмением

10 июня 2021 года, 12:38

Как безопасно наблюдать за солнечным затмением в Пскове, рассказал астроном-любитель Владимир Колпаков корреспонденту «Комсомольской правды в Пскове».

«Если не долго, то на затмение можно посмотреть через компакт- или DVD-диск, на которых нет наклеек и есть возможность писать что-нибудь. Также можно использовать дискету. Но это все позволит посмотреть на затмение совсем чуть-чуть. Увидеть затмение можно даже через маску сварщика. Если есть время, можно поискать специальный солнечный фильтр. Однако рентгеновский снимок тут не поможет» - отметил Владимир Колпаков и пригласил псковичей к ТЦ «Империал», где соберутся псковские любители астрономии с телескопами.

Ранее астроном-любитель Петр Митрофанов сообщил, что в небе над Псковом будет только частичное затмение. То есть Луна закроет Солнце только на четверть диска. Наблюдать явление можно будет при хорошей погоде примерно с 13 до 15 часов.

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