Солнечное затмение в Пскове можно будет увидеть с 13:00, сообщил «Псковской правде» астроном-любитель Петр Митрофанов.

В небе над Псковом будет только частичное затмение, отметил астроном и добавил, что при хорошей погоде его будет видно примерно с 13 до 15 часов 10 июня.

Кольцеобразная фаза, по его словам, будет только в Северной Сибири, в Верхнеколымском районе. Там Луна полностью закроет центр Солнца.

Псковские астрономы будут наблюдать за явлением через телескопы. Их планируется выставить на парковке возле ТЦ «Империал». Сам Петр Митрофанов едет в Приозерск, где ожидается более ясная погода.

Последнее кольцеобразное затмение было видно с территории России 55 лет назад - 20 мая 1966 года.