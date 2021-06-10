Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

До 27 градусов тепла и кратковременный дождь обещают псковичам 10 июня

10 июня 2021 года, 09:45

От 22 до 27 градусов тепла и кратковременный дождь местами ожидается в Псковской области 10 июня, сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на псковский гидрометцентр.

До 27 градусов тепла и кратковременный дождь обещают псковичам 10 июня

В этот день синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночные температуры будут от 7 до 12 градусов. Ветер – северный, умеренный.

В Пскове столбики термометров поднимутся до 26 градусов тепла, ночью будет от 9 до 11 градусов. Днем ожидается небольшой кратковременный дождь, однако уже ночью осадков не прогнозируется.  

В Великих Луках будет без осадков. Температура воздуха - от 25 до 27 градусов тепла. Ночью температура опустится до 7-9 градусов.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Детективные комиксы юных псковичей опубликуют в московском альманахе
Солнечное затмение в Пскове можно будет увидеть с 13:00
С 1 июля в Псковской области подорожают коммунальные услуги
48 новых случаев добавилось в ковидстатистику Псковской области за сутки
Исполнение регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» обсудили на совещании губернатора
Граждане Франции прошли вакцинацию от коронавируса в Дедовичском районе
9,6 млн человек в России проголосовали за объекты благоустройства
Михаил Ведерников призвал псковичей вакцинироваться, чтобы к осени выработался коллективный иммунитет
Администрация Псковской области подписала соглашение с Российским Союзом Молодежи

Комментарии

Авторизация
No comments
Проблема на кончике пальца

Общество / Здоровье
9 июня 12:20

Проблема на кончике пальца

Как предотвратить врастание ногтей?
Близок локоть...

Общество / Здоровье
8 июня 16:12

Близок локоть...

Почему темнеет и сохнет кожа на локтях?
Горячий фронт

Общество
4 июня 14:54

Горячий фронт

Куда податься псковским туристам в условиях закрытых границ и бешеных цен?