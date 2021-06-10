До 27 градусов тепла и кратковременный дождь обещают псковичам 10 июня

От 22 до 27 градусов тепла и кратковременный дождь местами ожидается в Псковской области 10 июня, сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на псковский гидрометцентр.

В этот день синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночные температуры будут от 7 до 12 градусов. Ветер – северный, умеренный.

В Пскове столбики термометров поднимутся до 26 градусов тепла, ночью будет от 9 до 11 градусов. Днем ожидается небольшой кратковременный дождь, однако уже ночью осадков не прогнозируется.

В Великих Луках будет без осадков. Температура воздуха - от 25 до 27 градусов тепла. Ночью температура опустится до 7-9 градусов.