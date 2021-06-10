48 новых случаев добавилось в ковидстатистику Псковской области за сутки 9 июня, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
48 новых случаев добавилось в ковидстатистику Псковской области за сутки 9 июня, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
В Пскове (всего 13 тыс. 875) подтвердились 23 случая СOVID-19, в Великих Луках (всего 6 тыс. 388) – 11. По четыре человека заболели в Псковском (всего 3 тыс. 178) и Новоржевском (всего 480) районах, по два - в Порховском (всего 1 тыс. 167) и Великолукском (всего 850). В Стругокрасненском (всего 394) и Красногородском (всего 228) районах диагностировали всего по одному случаю коронавируса.
Общее число заболевших с начала пандемии в Псковской области достигло 38 тыс. 229. Выздоровели от этого заболевания 32 тыс. 811 человек, в том числе 21 – за минувшие сутки. Жертвами коронавируса стали 423 человека.
«Берегите себя и соблюдайте меры безопасности!» - написал глава региона.
" Примерно пол года назад Илон Маск в течении одного дня проверил тесты для себя у одного и того же врача , первый оказался положительный, второй -отрицательный, третий- положительный, четвёртый- отрицательный..."- из интересного интервью эпидемиолога И. Гундарова от 5 июня 2021 года для "Бизнес Online"