Исполнение регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» обсудили на совещании губернатора Псковской области Михаила Ведерникова по реализации нацпроектов, сообщили в пресс-службе администрации региона.

По словам губернатора, в этом году будет приведено в порядок 62 объекта, из них 53 общественных и 9 дворовых территорий, на общую сумму около 160 млн рублей. В Опочецком, Плюсском и Себежском районах работы выполнены уже на 90-100%, в аутсайдерах - Локнянский район, Псков и Великие Луки. Там выполнено всего от 1,5 до 2% работ. «Это никуда не годится. У Пскова и Великих Лук опыт колоссальный, возможность привлекать подрядчиков гораздо шире, чем в других районах», —сказал Михаил Ведерников..

Вопиющим случаем глава региона назвал ситуацию в Пустошкинском районе: муниципалитет с шестого раза не смог провести аукцион по благоустройству всего одной общественной территории. «Коллеги, я много раз говорил: пока вы сидите с проблемой один на один — это ваша проблема и вы за нее одни будете отвечать. Самое неприятное то, что никто из района ни разу не обратился в администрацию области за помощью. Такое бездействие недопустимо», — подчеркнул он.

В связи с этим Михаил Ведерников сообщил о перераспределении 1 млн рублей, выделенного Пустошке, в другие муниципалитеты. Это стало возможным благодаря соответствующей договоренности с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Около 200–300 тыс рублей из них будут направлены в Псковский район на проведение дополнительных работ по благоустройству территории на горе Соколиха. Предложения по распределению оставшихся средств подготовит председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов.

Ни в одном из муниципалитетов области не достигнут 100%-й показатель по числу благоустроенных дворовых территорий. В связи с чем Михаил Ведерников прокомментировал решение трех районов отказаться от денег на приведение дворов в нормативное состояние. «Мы огромные усилия приложили, чтобы в этом году дополнительно получить 200 млн рублей на благоустройство дворовых территорий, в том числе при поддержке Андрея Турчака. Нельзя отказываться», — сказал он.