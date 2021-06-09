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Общество

Граждане Франции прошли вакцинацию от коронавируса в Дедовичском районе

9 июня 2021 года, 20:47

Граждане Франции прошли вакцинацию от коронавируса в Дедовичском районе, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на районную газету «Коммуна».

Супруги Андрэ Шмитт и Кира Андреева проводили отпуск в России и решили сделать прививки в поликлинике Дедовичской районной больницы.


Граждане Франции прошли вакцинацию от коронавируса в Дедовичском районе

Фото ПАИ

Кира Андреева родом из Дедовичского района, поэтому часто летний отпуск супруги проводят на территории Псковской области. Вопрос о вакцинации стоял давно. По словам Андре Шмитта, во Франции очень большие очереди на прививку, а также есть ограничения по возрасту. Кроме того, там не прививают вакциной «Спутник», а супруги доверяют российской вакцине.

Андрэ Шмитт и Кира Андреева успешно прошли курс вакцинации, никаких побочных эффектов от вакцины у них не возникло. Они выражают благодарность сотрудникам работникам Дедовичской поликлиники за профессионализм и ответственное отношение к своей работе.

Издание отмечает, что это первый случай прохождения вакцинации против коронавирусной инфекции иностранными гражданами на территории Дедовичского района.

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