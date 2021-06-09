9,6 млн человек в России проголосовали за объекты благоустройства, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на ТАСС.

Голосование проходило в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru, разработанной АНО «Диалог Регионы» совместно с Минстроем РФ.

По словам заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Максима Егорова, среди регионов-лидеров по числу голосов - Краснодарский край, Свердловская, Ростовская, Челябинская области, Ставропольский край. Самым популярным объектом в стране стал Преображенский парк в Академическом районе Екатеринбурга. Свой выбор между двумя концепциями его благоустройства сделали более 77 тысяч человек. Далее идут парки культуры и отдыха «Дружба» и им. Горького в Ростове-на-Дону, горожане по ним также выбирали дизайн-проект. Их варианты благоустройства набрали 64,6 тысячи и 63 тысячи голосов соответственно.

«Результаты наглядно показывают, что решение о запуске платформы было правильным и своевременным. Мы смогли решить одну из важнейших задач — были созданы простые и доступные условия участия жителей в вопросах благоустройства, а также прозрачный механизм голосования», - отметил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.

Голосование проходило с 26 апреля по 30 мая. Голосовать могли граждане России старше 14 лет.По словам участников встречи, в процессе голосования произошло несколько незначительных попыток хакерских атак на сайт, они были успешно отражены. Кроме того, были отмечены единичные случаи накрутки голосов, в результате чего аннулировали около 0,3% голосов.

В голосовании приняли участие жители 84 регионов, 1463 муниципалитетов, в том числе – отдаленные населенные пункты. На сайте было представлено 5877 объектов. В каждом регионе россиянам помогали проголосовать более 32 тыс волонтеров – в два раза больше, чем было запланировано. Они работали в 8,5 тыс волонтерских точек.

Для вовлечения жителей в голосование были использованы различные форматы коммуникаций: чат-боты в телеграм-каналах, конкурсы с розыгрышами призов, интерактивные карты с указанием локаций работы волонтеров