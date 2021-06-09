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Общество

Михаил Ведерников призвал псковичей вакцинироваться, чтобы к осени выработался коллективный иммунитет

9 июня 2021 года, 18:58

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей региона вакцинироваться, чтобы к осени выработался коллективный иммунитет. Как сообщает официальный Telegram-канал Псковской области, об этом глава региона сказал, отвечая на вопрос командира поискового отряда «Гвоздика» на форуме «Мы помним».

Михаила Ведерникова спросили, не будет ли ограничений по ковиду на Международной вахте памяти, которая пройдет в рамках 1000-летия Усвятского района.

«Всё зависит от нас, - сказал губернатор. - Надо, чтобы все вакцинировались. Если такими темпами, как сейчас, то маски мы сможем снять только осенью 2022 года».

По его словам, необходимо в три с лишним раза увеличить количество вакцинируемых. «Тогда к осени уже достигнем коллективного иммунитета. А осенью будет новая волна, это уже абсолютно точно, все эксперты об этом говорят», - сказал он.

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