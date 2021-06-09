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Общество

Администрация Псковской области подписала соглашение с Российским Союзом Молодежи

9 июня 2021 года, 18:24

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Общероссийской общественной организации «Российским Союз Молодежи» Павел Красноруцкий заключили соглашение о сотрудничестве, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Церемония прошла в рамках молодежного патриотического форума «Мы помним!» 9 июня.

Администрация Псковской области подписала соглашение с Российским Союзом Молодежи

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Согласно договору стороны будут проводить совместную работу по патриотическому воспитанию молодежи, развитию молодежного творчества, вовлечению молодежи в социальную практику, а также созданию кадрового потенциала.

Приоритетными задачами являются международное молодежное сотрудничество, стимулирование внутреннего молодежного туризма и развитие интеллектуального потенциала.

Детальный план мероприятий, затрагивающий различные сферы жизни, прилагается к соглашению и на текущий год.

Ранее администрация Псковской области и Российский Союз Молодежи реализовали уже более 15 патриотических, творческих и образовательных проекта. Так, стороны организовали творческий конкурс «Студенческая весна», конкурс «Мы — граждане России!», международный лагерь «Бе-Ла-Русь», конкурс чтецов и военной песни «Россия - Страна Героев» и другие.

Администрация Псковской области подписала соглашение с Российским Союзом Молодежи

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Молодежный патриотический форум «Мы помним!», в ходе которого состоялось подписание соглашения, продлится до 11 июня. Он направлен на обмен успешными практиками реализации проектов и программ по патриотическому воспитанию. Участники форума смогут посетить творческие мастерские и спортивные соревнования.

Площадка, призванна объединить  участников системы патриотического воспитания для достижения показателей федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российский Федерации» и выработать механизм взаимодействия общественных объединений Республики Беларусь.

Проект реализуется при поддержке администрации Псковской области на грантовые средства Федерального агентства по делам молодежи.

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