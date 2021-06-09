С 12 по 14 июня изменится расписание движения общественного транспорта в Пскове, сообщили «Псковской правде» в ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Так, с 12 июня движение автобусов будет осуществляться по расписанию субботнего дня, а 13 и 14 мая - по расписанию воскресного дня.

Рейсы на садоводческие товарищества 12 июня будут организованы по расписанию субботы. 13 июня автобусов не будет. 14 числа движение автобусов будет проходить по воскресному графику.

Также на праздничные дни изменится график работы пригородных и междугородних автобусов. Посмотреть расписание можно здесь.