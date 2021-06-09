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Экономика

Более 6,3 млн рублей дополнительно выделило Правительство РФ на питание школьников Псковской области

9 июня 2021 года, 17:18

6 млн 354 тысячи рублей дополнительно выделены Псковской области для организации бесплатного горячего питания в школах, сообщается на сайте Правительства России.

Всего в соответствии с распоряжением, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, регионам выделят более 127,7 млн рублей. Эти средства пойдут на финансирование 195 школ из 10 регионов страны. В их число вошли Ингушетия, Карелия, Крым, Архангельская, Иркутская, Калининградская, Новгородская, Псковская, Ростовская и Рязанская области. 

Обеспечить всех школьников начальных классов бесплатным горячим питанием поручил президент России Владимир Путин. В 2020 году на эти цели было направлено более 22 млрд рублей, в 2021 году – более 59 млрд рублей.

Размер субсидии зависит от количества учащихся младших классов в каждой школе.

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